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        Düzce'de hafif ticari aracın yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 20:51
        Düzce'de hafif ticari aracın yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında

        DÜZCE (AA) - Düzce'de geri manevra yapan hafif ticari aracın yaşlı adama çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Bahçeşehir Neriman Çilingir Huzurevi'nin önündeki yolda geri manevra yapan Şenal Yıldırımoğlu'nun kullandığı 67 UD 935 plakalı hafif ticari araç 87 yaşındaki Ali Arslan'a çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yere düşen Arslan'a çevredeki vatandaşlar yardım etti.

        Yaşlı adam, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı, huzurevinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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