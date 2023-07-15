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        Düzce'de ahırda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

        Düzce'de ahırda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi, yaklaşık 25 ton saman kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 17:57
        Düzce'de ahırda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

        DÜZCE (AA) - Düzce'de ahırda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi, yaklaşık 25 ton saman kullanılamaz hale geldi.

        Ozanlar köyünde, Murat Temeltaş'a ait yaklaşık 55 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırdaki samanlar bir anda tutuşunca, çevredekiler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Jandarma, ahırın bulunduğu bölgede güvenlik önlemi aldıktan sonra itfaiye ekipleri söndürme çalışmasına başladı.

        Çevredekilerin de müdahale etmek istediği yangında, dumandan etkilenen 10 kişiye olay yerinde bekletilen ambulanslarda oksijen verildi.

        Yangında, ahırın bir bölümü ile içerideki yaklaşık 25 ton saman kullanılamaz hale geldi.

        Yangın esnasında ahırın yanındaki güvenli alana çıkarılan büyükbaş hayvanlar zarar görmedi.

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