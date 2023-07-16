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        Düzce'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 00:25
        Düzce'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

        DÜZCE (AA) - Düzce'de durdurulan araçta 20 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince, "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" kapsamında durdurulan araçta arama yapıldı.

        Araçta, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 20 düzensiz göçmen bulundu.

        Göçmenleri taşıyan 2 kişi ve rehberlik yapan 1 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, haklarında 228 bin 200 lira idari para cezası uygulandıktan sonra geri gönderme merkezine sevk edildi.

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