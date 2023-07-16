Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde ulaşım normale döndü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 12:39
        D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde ulaşım normale döndü

        DÜZCE (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde heyelan nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı Ankara istikametindeki trafik, temizlik çalışmalarının ardından tüm şeritlerden verilmeye başladı.

        Ankara-İstanbul güzergahında yer alan Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından D-100 kara yolu Bolu Dağı Bakacak mevkisinde 12 Temmuz'da yaşanan heyelanın ardından Karayolları ekiplerinin bölgede iş makineleriyle başlattığı çalışmalar sona erdi.

        Ekipler, Ankara istikametinde yola dökülen toprak ve kaya parçalarını tamamen temizledi.

        Çalışmaların tamamlanmasıyla bir süre tek şeritten ulaşımın kontrollü sağlandığı güzergahta tüm şeritler araç trafiğine açıldı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Bakan Göktaş: Düzce'deki sel felaketinde hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız
        Bakan Göktaş: Düzce'deki sel felaketinde hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız
        Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        DÜZCE'DE, ANADOLU OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 14 YARALI
        DÜZCE'DE, ANADOLU OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 14 YARALI
        Düzce'de, Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 14 yaralı
        Düzce'de, Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 14 yaralı
        Selde, ağaçta mahsur kalan kediyi, botla dolaşan ekipler kurtardı
        Selde, ağaçta mahsur kalan kediyi, botla dolaşan ekipler kurtardı
        Otoyolda bariyerleri aşıp, şarampole düşen otomobilin sürücüsü öldü
        Otoyolda bariyerleri aşıp, şarampole düşen otomobilin sürücüsü öldü