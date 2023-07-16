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        Düzce'deki selde evinde rahatsızlanan kişinin halatla kurtarılma anları kamerada

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 16:34
        Düzce'deki selde evinde rahatsızlanan kişinin halatla kurtarılma anları kamerada

        DÜZCE (AA) - Düzce'de yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen Yığılca ilçesinde evinde rahatsızlanan kişinin ekiplerce halat yardımıyla kurtarıldığı anlara ilişkin görüntülere ulaşıldı.

        İlçeye bağlı Kırık köyü Karadere mevkisinde yaşayan Ahmet Şahan'ın (51) evine ulaşımı sağlayan köprü, 9 Temmuz'da kuvvetli yağışın ardından meydana gelen selde yıkıldı.

        Bu sırada evinde rahatsızlanan Şahan, jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

        Bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra halat yardımıyla evinde mahsur kalan kişiyi kurtardı.

        Sağlık ekiplerine teslim edilen Şahan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Ekiplerin rahatsızlanan kişiyi Karadere üzerinden halatla kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

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