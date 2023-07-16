Düzce'de otomobil ile Karayolları işçilerini taşıyan kamyonet çarpıştı, 15 kişi yaralandı
DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde, otomobil ile Karayolları işçilerini taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu 11'i işçi, 15 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara güzergahında seyreden Talat A. idaresindeki 06 FYZ 37 plakalı otomobil, Kaynaşlı gişeleri mevkisinde, Cemil K. yönetimindeki 31 K 7075 plakalı, Karayolları işçilerini taşıyan kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine, bölgeye sağlık, jandarma, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobildeki 3 kişi ile 10 işçi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Otomobildeki yaralılardan birinin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Güzergahtaki ulaşım ise diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.