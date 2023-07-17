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        Düzce'de sahte engelli kimliği ile yardım toplayan kişi yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 16:14
        Düzce'de sahte engelli kimliği ile yardım toplayan kişi yakalandı

        DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sahte engelli kimliğiyle dilencilik yapan kişinin üzerinde 1600 lira para ele geçirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların manevi duygularını sömürerek maddi yardım talebinde bulunan dilencilerin engellenmesine yönelik çalışmalar sürdü.

        Bir ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri, engelli kartı takarak vatandaşlardan para dilenen İ.G'yi yakaladı.

        Yapılan üst aramasında 1600 lira bulunan şahsın, zabıta müdürlüğüne götürülmemek için direnmesi üzerine çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

        El konulan para kamu kaynaklarına aktarılırken, İ.G. hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca cezai işlem uygulandı.

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