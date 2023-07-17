Fatih Karagümrük'ün hazırlık kampı Topuk Yaylası'nda başladı

DÜZCE (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün yeni sezon öncesi 2. etap kamp çalışmaları Topuk Yaylası'nda başladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ikinci etap kamp çalışmaları için dün Düzce'nin Kaynaşlı İlçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelen kırmızı-siyahlı ekip, Andrea Pirlo'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Alparslan Erdem yönetiminde ilk idmanına dün akşam çıktı.

Bugünü de çift idmanla sürdüren futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalıştı. Futbolcular, daha sonra pas, pres ve top kapma çalışmaları yaptı.

İstanbul temsilcisi, çalışmalarını yarın yapacağı çift idmanla sürdürecek.