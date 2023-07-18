Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Düzce'de "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarpması sonucu 1'i polis 3 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 03:17
        Düzce'de "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarpması sonucu 1'i polis 3 kişi yaralandı

        DÜZCE (AA) - Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki biri kadın 2 kişi şüpheli, çarptıkları motosikletteki 2 kişi ile bir polisi yaraladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri, Mergiç Mahallesi'nde seyir halindeki 06 CRP 431 plakalı otomobili şüphe üzerine takibe aldı.

        Aynı mahallede aracı durdurmak isteyen ekipler, sürücünün "dur" ihtarı uymaması üzerine aracı takibe başladı.

        Yaklaşık 4 kilometre süren kovalamaca sırasında otomobil sürücüsü, Aziziye Mahallesi Mergiç bağlantı yolunda önce yol kenarında park halinde bulunan 3 araca, daha sonra yolda seyir halinde bulunan Kerem Yıldız yönetimindeki motosiklete çarptı.

        Kaza yaptıktan sonra kaçmaya devam eden şüpheliler, bu kez kendilerini durdurmaya çalışan polis memuru Murat Çakır'a çarptı. Şüpheliler, kazanın ardından otomobilden inip yaya olarak kaçtı.

        Olay yerine gelen ambulanslara alınan motosiklet sürücüsü ve aynı motosiklette bulunan bir kişi ile polis memuru, Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

        Yaralılardan motosiklet sürücüsü Kerem Yıldız'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, olay sonrasında kaçan kadın şüpheli, yol kenarındaki fındık bahçesinde polis tarafından yakalandı. Diğer şüpheli ise aranıyor.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        'DUR' İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ, OTOMOBİLİYLE POLİS MEMURU VE MOTOSİKLETLİYE ÇARPIP YAYA OLARAK KAÇTI
        'DUR' İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ, OTOMOBİLİYLE POLİS MEMURU VE MOTOSİKLETLİYE ÇARPIP YAYA OLARAK KAÇTI
        'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle polis memuru ve motosikletliye çarpıp yaya olarak kaçtı
        'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle polis memuru ve motosikletliye çarpıp yaya olarak kaçtı
        Otoyolda otomobil ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı
        Otoyolda otomobil ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı
        Bakan Göktaş: Düzce'deki sel felaketinde hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız
        Bakan Göktaş: Düzce'deki sel felaketinde hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız
        Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        DÜZCE'DE, ANADOLU OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 14 YARALI
        DÜZCE'DE, ANADOLU OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 14 YARALI