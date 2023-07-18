Düzce'de selin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor

DÜZCE (AA) - Düzce'de, sağanakla gelen su taşkınlarının iş yeri, araç, ev ve tarım arazilerine verdiği zararla ilgili tespit çalışmaları devam ediyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, 9 Temmuz'da meydana gelen sel ve su baskını sonrasında il genelinde bugüne kadar 1531 ihbar alındı. İlgili kurum ve kuruluşlardan 709 personel ve 294 iş makinesiyle sahada çalışmalar sürdürülüyor.

Çalışmalar kapsamında sel ve su baskını nedeniyle 5 farklı noktada mahsur kalan 27 vatandaş kurtarıldı, hasar nedeniyle enerjinin kesildiği 145 köyde ekiplerce arızalar giderildi.

İl genelinde içme suyu hasarı oluşan 113 köyden 108'inde sorun çözüldü, 5 köyde ise çalışmalar sürüyor.

Selde 202 kilometre stabilize, 40 kilometre sıcak asfalt, 4,2 kilometre beton, 6 kilometre kilitli parke yol ile 9 büyük köprü, 3 yaya köprüsü, 13 büyük menfez ve 37 kutu menfez hasar görürken, ulaşıma kapalı köy yolu bulunmuyor.

Selde 42 bin 395 kanatlı hayvan ile 6 küçükbaş, 26 büyükbaş hayvan öldü, 293 arılı kovan zarar gördü.

6 bina yıkık, 6 bina ağır, 98 ahır yıkık ve hasarlı, 87 bina az hasarlı olarak tespit edildi. 279 iş yeri, 236 konut ve 24 taşıtın zarar tespit çalışması yapılırken, ekiplerce çalışmalara devam ediliyor.

Öte yandan Yığılca-Alaplı arası, heyelan nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapalı bulunuyor. D-100 kara yolu İstanbul-Ankara istikameti Üçköprü mevkisi de ulaşıma kapalı durumdayken çalışmaların sürdüğü bölgede ulaşım, tek şeritten çift yönlü olarak sağlanıyor.