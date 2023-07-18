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        Düzce'de selden etkilenen tarım arazilerinde hasar tespiti tamamlandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 20:02
        Düzce'de selden etkilenen tarım arazilerinde hasar tespiti tamamlandı

        DÜZCE (AA) - Düzce'de yaşanan selde 14 bin 436 dekar ekili arazinin zarar gördüğü tespit edildi.

        Kent genelinde yaklaşık 1 hafta önce 3 gün süren kuvvetli yağışın ardından meydana gelen selde kırsaldaki yerleşim birimlerinin yanı sıra tarım arazileri de zarar gördü.

        Şiddetli yağışın dereleri taşırması sonucu tarım kenti Düzce'de mısır ve fındık başta olmak üzere birçok ekili arazi sel suyu ve çamurla kaplandı.

        Selin ardından ekili arazilerde başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

        Bu çerçevede 11 bin 43 dekar mısır, 2 bin 46 dekar fındık ve bin 347 dekar farklı türde ekili alan, söz konusu afetten olumsuz etkilendi.

        Vali Cevdet Atay, AA muhabirine, meydana gelen sel ve taşkınların özellikle köylerde etkili olduğunu söyledi.

        Selden ev, ahır ve iş yerlerinin yanı sıra tarım arazilerinin de zarar gördüğünü dile getiren Atay, "Tarım arazilerine yönelik hasar tespit çalışmalarını yaptık ve ilgili yerlere gönderdik. Arkadaşlarımız yerinde gözlemleyerek zararı tespit edip tutanağa döktüler." diye konuştu.

        Atay, sahadaki hasar tespit faaliyetlerinin tamamlandığını, bundan sonra gelecek ihbar veya talepler doğrultusunda çalışmaları yönlendireceklerini sözlerine ekledi.

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