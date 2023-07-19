Hatayspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü
DÜZCE (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon öncesi 2. etap kamp çalışmalarına Düzce'de devam etti.
Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 top kapmanın ardından çabukluk çalışmasıyla tamamlandı. 26 Temmuz'a kadar sürecek kampa katılan 33 futbolcu, yarın yapılacak idmanla çalışmalarını sürdürecek.