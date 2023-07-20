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        Düzce'de kuyuda mahsur kalan kirpi ile yavrularını evin sahibi kurtardı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 09:42
        Düzce'de kuyuda mahsur kalan kirpi ile yavrularını evin sahibi kurtardı

        DÜZCE (AA) - Düzce'de bir evin bahçesindeki su kuyusuna düşerek mahsur kalan kirpi ve yavruları, ev sahibi tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

        Beyköy beldesi Beytepe mahallesindeki evinin bahçesindeki kuyudan sesler duyan Ömer Başer, gider borusunun olduğu bölgede bir kirpi ve 2 yavrusunun olduğunu gördü.

        Kirpi ve yavrularını bulunduğu yerden çıkaran Başer, bahçede hayvanlar için çalı ve otlardan yuva yaptı. Başer, kurtardığı hayvanlara su ve yiyecek verdi.

        Başer, hayvanları kurtarma anını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

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