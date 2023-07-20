Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        ANDA Düzce İl Temsilciliği personeli, Sakarya'da kentsel arama kurtarma eğitimine katıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 17:47
        ANDA Düzce İl Temsilciliği personeli, Sakarya'da kentsel arama kurtarma eğitimine katıldı

        DÜZCE (AA) - AFAD ve ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Düzce İl Temsilciliği iş birliğinde Sakarya'da "Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi" gerçekleştirildi.

        AFAD İl Müdürlüğünde 3 gün süren eğitim programında, enkaz altından kurtarma, afetzedeye ilk müdahale, insani yardım, ilk yardım ve senaryo gereği mahsur kalan vatandaşların kurtarılması eğitimleri verildi.

        Eğitimde ayrıca afet yönetmeliği ile afetlerdeki koordineli çalışmalar hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Kaynaklar yatırıma kanalize edilecek"
        "Kaynaklar yatırıma kanalize edilecek"
        KKM'ye zorunlu karşılık getiriliyor
        KKM'ye zorunlu karşılık getiriliyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        YKS sayısal birincisi sırrını anlattı: Son sene 200 bin soru çözdüm
        YKS sayısal birincisi sırrını anlattı: Son sene 200 bin soru çözdüm
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Ercan Havalimanı açılışında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Ercan Havalimanı açılışında konuştu
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Horlama cinayetinde mahkemeden flaş karar!
        Horlama cinayetinde mahkemeden flaş karar!
        Ders almıyorlar!
        Ders almıyorlar!
        1 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        1 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        'GYODER Yeni Konut Modeli' tanıtıldı
        'GYODER Yeni Konut Modeli' tanıtıldı
        Galatasaray'a Paredes şoku!
        Galatasaray'a Paredes şoku!
        Icardi ve Bakambu açıklaması
        Icardi ve Bakambu açıklaması
        Sıcak çarpmasına iyi geliyor!
        Sıcak çarpmasına iyi geliyor!
        Tarihe geçen büyük lider!
        Tarihe geçen büyük lider!
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme

        Benzer Haberler

        Kamyona çarpan ATV'nin sürücüsü öldü
        Kamyona çarpan ATV'nin sürücüsü öldü
        'DUR' İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ, OTOMOBİLİYLE POLİS MEMURU VE MOTOSİKLETLİYE ÇARPIP YAYA OLARAK KAÇTI
        'DUR' İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ, OTOMOBİLİYLE POLİS MEMURU VE MOTOSİKLETLİYE ÇARPIP YAYA OLARAK KAÇTI
        'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle polis memuru ve motosikletliye çarpıp yaya olarak kaçtı
        'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle polis memuru ve motosikletliye çarpıp yaya olarak kaçtı
        Otoyolda otomobil ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı
        Otoyolda otomobil ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı
        Bakan Göktaş: Düzce'deki sel felaketinde hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız
        Bakan Göktaş: Düzce'deki sel felaketinde hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız
        Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü