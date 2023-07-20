ANDA Düzce İl Temsilciliği personeli, Sakarya'da kentsel arama kurtarma eğitimine katıldı
DÜZCE (AA) - AFAD ve ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Düzce İl Temsilciliği iş birliğinde Sakarya'da "Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi" gerçekleştirildi.
AFAD İl Müdürlüğünde 3 gün süren eğitim programında, enkaz altından kurtarma, afetzedeye ilk müdahale, insani yardım, ilk yardım ve senaryo gereği mahsur kalan vatandaşların kurtarılması eğitimleri verildi.
Eğitimde ayrıca afet yönetmeliği ile afetlerdeki koordineli çalışmalar hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.