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        Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürdü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 23:20
        Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürdü

        DÜZCE (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon öncesi 2. etap kamp çalışmalarına Düzce'de devam etti.

        Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, hava topu, dar alan, kuvvet çalışması yapıldı. Bordo-beyazlı ekip, top kapma, pas, pres ve taktik ağırlıklı çalışmalarla idmanı tamamladı.

        Günü tek idmanla bitiren Hatayspor, 26 Temmuz'a kadar Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdürecek.

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