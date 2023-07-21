Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Melen Çayı'nda selin ardından rafting turları yeniden başladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 14:47
        Melen Çayı'nda selin ardından rafting turları yeniden başladı

        DÜZCE (AA) - Düzce'de yaşanan sel felaketinden sonra Melen Çayı'nda yapılan temizlik çalışmasının ardından rafting turları yeniden düzenleniyor.

        Kentte 9 Temmuz'da kuvvetli yağış nedeniyle Melen Çayı'nın taşması sonucu bir süre hizmete ara veren rafting tesisleri, yeniden faaliyete geçti.

        Selin ardından Melen Çayı'na sürüklenen ağaç parçaları ve diğer malzemeleri temizleyen rafting işletmecileri, bugün itibarıyla turlara yeniden başladı.

        Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine, bölgede büyük bir afetin yaşandığını ve yaklaşık 2 haftadır Melen Çayı'nda rafting yapılamadığını söyledi.

        Selin maddi kayıplar oluşturduğunu ancak can kaybının yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu belirten Tepe, "Allah'ın izniyle yaralarımızı elimizden geldiğince zaman kaybetmeden saracağız. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Turizme faydalı olabilmek için çabalıyoruz. Bugün itibarıyla yurt içi ve dışından gelen turistlerimizi ağırlamaya başladık." diye konuştu.

        Tepe, öncelikli hedeflerinin can güvenliği olduğunu, bu doğrultuda önlem aldıklarını vurgulayarak, "El birliğiyle her tesisimizi düzenleyip eksiklerini tamamlamak için çabalıyoruz. İnşallah çok kısa bir sürede bütün tesislerimizi birlik ve beraberlik içinde ayağa kaldıracağız." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Paraşütün ipi kopunca otelin bahçesine düştüler!
        Paraşütün ipi kopunca otelin bahçesine düştüler!
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Kaya gibi stoper!
        Kaya gibi stoper!
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Karısını öldürdü, cinayetten suçsuz bulundu
        Karısını öldürdü, cinayetten suçsuz bulundu
        Kartal'da iki kadını öldürmüştü! İddianame hazırlandı
        Kartal'da iki kadını öldürmüştü! İddianame hazırlandı
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Mert Müldür derbisi!
        Mert Müldür derbisi!
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!

        Benzer Haberler

        Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürdü
        Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürdü
        ANDA Düzce İl Temsilciliği personeli, Sakarya'da kentsel arama kurtarma eğitimine katıldı
        ANDA Düzce İl Temsilciliği personeli, Sakarya'da kentsel arama kurtarma eğitimine katıldı
        Kamyona çarpan ATV'nin sürücüsü öldü
        Kamyona çarpan ATV'nin sürücüsü öldü
        Düzce'de kamyonla çarpışan ATV'nin sürücüsü öldü
        Düzce'de kamyonla çarpışan ATV'nin sürücüsü öldü
        Düzce'de seyir halindeki tırda çıkan itfaiye söndürüldü
        Düzce'de seyir halindeki tırda çıkan itfaiye söndürüldü
        Bodrumspor'da yıldızı parlayan Gökdeniz'in hedefi Avrupa
        Bodrumspor'da yıldızı parlayan Gökdeniz'in hedefi Avrupa