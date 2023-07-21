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        Bodrumspor, yeni sezon 2. etap hazırlıklarına Düzce'de başladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 19:17
        Bodrumspor, yeni sezon 2. etap hazırlıklarına Düzce'de başladı

        DÜZCE (AA) - Trendyol 1. Lig ekibi Bodrumspor, yeni sezon 2. etap çalışmalarına Topuk Yaylası'nda başladı.

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan yeşil-beyazlı takım, teknik direktör İsmet Taşdemir'in yönetimindeki idmana ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından dayanıklılık ve koordinasyon çalışması yapan futbolcular, antrenmanı kondisyon ağırlıklı programla tamamladı.

        İlk etap çalışmalarını da aynı tesiste yapan ekip, kamp süresince Topuk Yaylası'nda bulunan diğer takımlarla hazırlık maçları yapacağı belirtildi.

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