18. Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivali başladı
DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "18. Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.
Çuhallı Çarşısı'nda yöresel ve uluslararası oyun havaları eşliğinde başlayan yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu.
Fedai Karabıyık Parkı'nda sona eren yürüyüşe Belediye Başkanı Okan Yanmaz, siyasi parti, dernek ve kurum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Karadenizli sanatçı İsmail Türüt'ün konser vereceği festival 3 gün sürecek.