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        Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta yaklaşık 6,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 22:31
        Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta yaklaşık 6,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde durdurulan bir otomobilde 6 kilo 488 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde durumundan şüphelenilen 16 NYM 47 plakalı aracı durdurdu.

        Araçta ve içindeki 3 şüphelinin üzeri ile eşyalarında arama yapan ekipler, 13 parça halinde toplam 6 kilo 488 gram "skunk" ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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