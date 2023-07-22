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        Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 14:59
        Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti

        DÜZCE (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü.

        Bordo-beyazlı ekip, ikinci etap kamp çalışmaları kapsamında Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde antrenman yaptı.

        İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra top kapma, pas ve pres çalıştı. Dayanıklılık ve koordinasyon çalışması da yapan oyuncular, taktik ağırlıklı çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

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