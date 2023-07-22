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        Düzce'de off-road tutkunları şenlikte buluştu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 17:32
        Düzce'de off-road tutkunları şenlikte buluştu

        DÜZCE (AA) - Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından düzenlenen 30. Geleneksel Off-Road Şenlikleri başladı.

        İl merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede yar alan Muncurlu park alanında hazırlanan özel parkurda start alan yarışlara, Türkiye'nin çeşitli illerinden 60 araçla 120 sporcu katılıyor.

        Yarışların ilk gününde büyük hacme sahip motorlu araçlarla çamurlu ve engebeli parkurda yarışan pilotlar, zor anlar yaşadı.

        İki gün sürecek yarışlarda sporcular, hız ve extreme etaplarında yarışacak.

        DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel hale getirdikleri yarışların bu sene 30'uncusunu düzenlediklerini belirterek, "Sıcak havaya rağmen katılımın oldukça yoğun olduğunu söyleyebilirim. Yarışlarımız 2 gün sürüyor. Bugün 12-13 aracımız yarışıyor, kalanlar ise yarın parkura çıkacak. Bütün off-road tutkunlarını bu heyecanlı organizasyonu izlemeye davet ediyoruz." diye konuştu.

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