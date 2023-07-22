Düzce'de 2 araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 2 çocuğu ağır yaralandı
DÜZCE (AA) - Düzce'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir sürücü öldü, 2 çocuk ağır yaralandı.
Körpeşler Mahallesi'nde yan yoldan caddeye çıkan A.E. idaresindeki 81 ADG 212 plakalı motosiklet, Ö.F.H. yönetimindeki 81 AH 435 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazanın etkisiyle savrulan motosiklet, T.Y. kontrolündeki 81 DZ 986 plakalı servis minibüsüne çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede hayatını kaybettiği belirlenen motosiklet sürücüsü A.E, Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Motosiklette bulunan ve ağır yaralanan A.E'nin kızı Y.E. (8) ile oğlu M.E.E. (3), sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü.