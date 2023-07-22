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        Düzce'de tatilciler "Pusula Katamaran" ile deniz turu yapıyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 20:20
        Düzce'de tatilciler "Pusula Katamaran" ile deniz turu yapıyor

        DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tatilciler, belediyenin hizmete sunduğu gezi teknesi "Pusula Katamaran" ile deniz turuna çıkıyor.

        Yaklaşık 38 kilometrelik sahil şeridi, 3 mavi bayraklı plajı ve doğasıyla ilgi çeken Akçakoca'ya gelen tatilciler, denize girip güneşlenmenin yanı sıra 400 kişilik tekneyle gezi yapma imkanı buluyor.

        Hafta sonları yoğunluk nedeniyle ek seferler yapan gezi teknesi, ilçe turizmine katkı sunuyor.

        Akçakoca'ya gelen Sakarya'nın Kocaali Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Doğanay da tekneyle deniz turu yapacaklarını söyledi.

        Katamaranı gezen Doğanay, Akçakoca Belediyesine teşekkür etti.

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