Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

DÜZCE (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına Düzce'de devam etti.

İkinci etap kamp çalışmaları kapsamında Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezona hazırlanan bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, yüksek toplarda kafa vuruşuyla minyatür kalelere gol atmak için yarıştı.

Oyuncular; top kapma, pas ve pres çalıştıktan sonra taktik ağırlıklı çalışmayla idmanı tamamladı.

Öte yandan Atakaş Hatayspor, yarın saat 16.00'da kamp yaptığı tesiste VavaCars Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı yapacak.