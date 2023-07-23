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        Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 18:22
        Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

        DÜZCE (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına Düzce'de devam etti.

        İkinci etap kamp çalışmaları kapsamında Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezona hazırlanan bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

        Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, yüksek toplarda kafa vuruşuyla minyatür kalelere gol atmak için yarıştı.

        Oyuncular; top kapma, pas ve pres çalıştıktan sonra taktik ağırlıklı çalışmayla idmanı tamamladı.

        Öte yandan Atakaş Hatayspor, yarın saat 16.00'da kamp yaptığı tesiste VavaCars Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı yapacak.

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