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        Düzce'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 20:34
        Düzce'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        DÜZCE (AA) - Düzce'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Konuralp Necmi Hoşver Caddesi'nde seyreden İsmail S. idaresindeki 81 EM 489 plakalı motosiklet ile Aydın I. yönetimindeki 81 ACG 525 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu Ensar Ü, ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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