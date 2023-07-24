Düzce'de minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
DÜZCE (AA) - Düzce'de meydana gelen trafik azasında 1 kişi yaralandı.
Mert A. idaresindeki 81ACB198 motosiklet, Cumhuriyet Caddesi Memur Sen yolu üzerinde Şahin Y. yönetimindeki 04 AAB 073 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.