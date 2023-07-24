Düzce'de "Gez Gör Otobüsü" ilk seferini basın mensuplarıyla yaptı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin turizm ve tanıtımına katkıda bulunması amacıyla belediyenin imkanlarıyla restore edilerek yarı açık gezi aracına dönüştürülen "Gez Gör Otobüsü" ilk seferini "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" dolayısıyla gazetecilerle yaptı.

Belediye Başkanı Faruk Özlü, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda kentte görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Belediye imkanlarıyla hazırlanan "Gez Gör Otobüsü" ilk şehir turunu basın mensuplarıyla gerçekleştirdi.

Özlü’nün de eşlik ettiği şehir turunda, Konuralp Gazi Türbesi, Antik Kent ve Aydınpınar Sosyal Tesisleri gezildi.

Özlü, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı farklı bir konseptle kutlamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, kentin tanıtımında asıl görevin gazetecilere düştüğünü söyledi.

- "Biz haftada 10 bin kişi buraya gelsin istiyoruz"

"Buraları tanıtmak için sizin çalışmanıza ihtiyacımız var. Gelin deyin ki biz burada bir program yapacağız, her türlü desteğe hazırız. İhtiyacımız var, biz haftada 10 bin kişi buraya gelsin istiyoruz. İnsanlar Düzce’ye gelirse Düzce değer kazanır." diyen Özlü, şunları söyledi:

"Otobüsü hazırlarken hazır almayı düşündük ancak yoktu. Normal araç alarak biz hazırladık. Programımız şöyle; İstanbul’daki 'City Sightseeing' otobüsünü düşünün. Bu otobüsün Düzce’mize ölçeklendirilmiş halidir. Bununla işe başladık. Bu otobüs her gün belediye önünden kalkacak, şehrin kuzeyi ve güneyi olmak üzere hazırladığımız güzergahlarda belirlediğimiz iki rotada turlar yapacak. Diğer gezilerimiz, derneklerimize olacak. Kura sistemi ile yapacağız bu işi de. Daha sonra ulusal turların Düzce’ye gelmesini sağlayacağız."

Faruk Özlü, kentte yaşayan herkese şehrin her noktasını göstermeyi amaçladıklarını aktararak otobüsün güzergahında Güzeldere, Samandere, Aydınpınar, Efteni, Fakıllı Mağarası, Sarıkaya Mağarası, Akçakoca, Tarihi Yukarı Mahalle, Yöresel Pazar, Ceneviz Kalesi ve birçok turistik yerin bulunduğunu sözlerine ekledi.