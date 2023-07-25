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        Düzce'de anne ile bebeğinin otomobilin altında kalmaktan kurtulması güvenlik kamerasında

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 14:10
        Düzce'de anne ile bebeğinin otomobilin altında kalmaktan kurtulması güvenlik kamerasında

        DÜZCE (AA) - Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile bebeğinin otomobilin altında kalmaktan kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        D-655 Düzce-Zonguldak batı Karadeniz bağlantı yolunun Karaca kavşağında bebek arabasıyla yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, ışıklarda hızla giden araçların arasında kaldı.

        Sağ şeritteki aracın durmasıyla yavaşlayan anne, soldan kavşağa hızla giren sürücünün de son anda manevra yapmasıyla ezilmekten son anda kurtuldu. Kısa süreli korku yaşayan anneyi, çevredeki vatandaşlar teskin etti.

        Bu arada olay bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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