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        ANALİG Yıldızlar Tekvando Türkiye Birinciliği 1. Grup Müsabakaları, Düzce'de başladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 18:29
        ANALİG Yıldızlar Tekvando Türkiye Birinciliği 1. Grup Müsabakaları, Düzce'de başladı

        DÜZCE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ANALİG Yıldızlar Tekvando Türkiye Birinciliği 1. Grup Müsabakaları, Düzce'de başladı.

        Akçakoca Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyon öncesi "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden sporcular, isimlerinin yazılı olduğu pankartlarla anıldı.

        Müsabakalara 2009, 2010 ve 2011 yaş kategorilerinde 10 ilden 150 sporcu katılıyor.

        Organizasyon, 27 Temmuz Perşembe günü final maçlarıyla sona erecek.

        Akçakoca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine, ilçenin bu tür organizasyonlara ihtiyacı olduğunu belirterek, "Müsabakalar perşembe günü final maçlarıyla sona erecek. Tabii bu organizasyon Akçakoca'nın tanıtımına da katkı sağladı. Tüm sporculara başarılar diliyorum." dedi.

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