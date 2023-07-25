Düzce'de Şıralık Spor Kampüsü yakın zamanda hizmete açılacak
DÜZCE (AA) - Düzce'de yapımı tamamlanma aşamasına gelen Şıralık Spor Kampüsü'nün yakın zamanda hizmete açılmasının planlandığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin güneyinde başlatılan ve bünyesinde birçok spor branşına hitap eden alanları barındıran kampüsteki çalışmalarda sona gelindi.
Düzcespor'un maçlarına da ev sahipliği yapması planlanan çok amaçlı spor kompleksini Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yetkililer inceledi.
Spor kampüsünün donanımlarını kontrol eden yetkililer, belli noktaların fotoğraflarını çekerek belediyeden bilgi aldı.
Belediye Başkanı Faruk Özlü de kampüsün TFF standartlarına uygun olduğunu belirtti.
Şıralık Spor Kampüsü'nün yakın zamanda açılması planlanıyor.