Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Düzce'de sıcaktan etkilenen sahipsiz hayvanlar için iş yerlerinin önüne su kapları konuldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 10:39
        Düzce'de sıcaktan etkilenen sahipsiz hayvanlar için iş yerlerinin önüne su kapları konuldu

        DÜZCE (AA) - Düzce'de sıcak havadan etkilenen sahipsiz hayvanlar için gönüllüler tarafından iş yerlerinin önlerine su kapları yerleştirildi.

        Bipativer Hayvanları Koruma Derneği yönetim kurulu üyesi Ilgın Günce Günay, AA muhabirine, barınma, beslenme ve tedavi alanlarında hak ve hizmeti önceleyerek çalıştıklarını söyledi.

        Gönüllülerle şehir merkezindeki iş yerlerinin önüne yerleştirilmek üzere 100 su kabı hazırladıklarını belirten Günay, kent geneline yaymayı planladıkları proje kapsamında su kaplarının üzerine "su kabıdır çöpe atmayınız" uyarısı astıklarını anlattı.

        Günay, bazı insanların su kaplarının içine çöp veya yabancı madde atabildiğine değinerek, insanlarla hayvanların birlikte yaşama kültürü noktasında farkındalık oluşturmak istediklerini vurguladı.

        - Hatay ve Antakya'ya mama desteğinde bulunacaklar

        Hayvanların da yangın, deprem, sel gibi doğal afetlerden olumsuz etkilendiğini dile getiren Günay, "Bu yüzden saha faaliyetlerinde bulunduğumuz deprem bölgelerinden Hatay ve Antakya'ya mama desteğinde bulunmayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        Trafik magandaları dehşet saçtı!
        Trafik magandaları dehşet saçtı!
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar zirve yapabilir
        Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar zirve yapabilir
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Yargıtay’dan personel servisi kararı
        Yargıtay’dan personel servisi kararı
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Obama çiftinin aşçısı gölde ölü bulundu
        Obama çiftinin aşçısı gölde ölü bulundu
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Bir yanda orman yangınları bir yanda fırtına!
        Bir yanda orman yangınları bir yanda fırtına!
        Usta sanatçı Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
        Usta sanatçı Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
        Bugün tüm gözler Fed'de
        Bugün tüm gözler Fed'de
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        Apple logolu ayakkabı, 50 bin dolara açık artırmada
        Apple logolu ayakkabı, 50 bin dolara açık artırmada
        "Uzun zamandır beraberiz"
        "Uzun zamandır beraberiz"
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği

        Benzer Haberler

        Düzce'de Şıralık Spor Kampüsü yakın zamanda hizmete açılacak
        Düzce'de Şıralık Spor Kampüsü yakın zamanda hizmete açılacak
        Düzce'de belediye arazisine ekilen buğdayın hasadı yapıldı
        Düzce'de belediye arazisine ekilen buğdayın hasadı yapıldı
        ANALİG Yıldızlar Tekvando Türkiye Birinciliği 1. Grup Müsabakaları, Düzce'de başladı
        ANALİG Yıldızlar Tekvando Türkiye Birinciliği 1. Grup Müsabakaları, Düzce'de başladı
        Çatıda çıplak halde güneşlendi, polis sirenini duyunca kaçtı
        Çatıda çıplak halde güneşlendi, polis sirenini duyunca kaçtı
        Düzce'de anne ile bebeğinin otomobilin altında kalmaktan kurtulması güvenlik kamerasında
        Düzce'de anne ile bebeğinin otomobilin altında kalmaktan kurtulması güvenlik kamerasında
        Hatayspor'un Düzce kampı sona erdi
        Hatayspor'un Düzce kampı sona erdi