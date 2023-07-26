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        Düzce'deki selden etkilenen köyün sakinleri güvenli bir bölgeye taşınmak istiyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 12:16
        Düzce'deki selden etkilenen köyün sakinleri güvenli bir bölgeye taşınmak istiyor

        DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER/GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de yaşanan sel felaketinde yıkımların yaşandığı Fındıklı Aksu köyünün sakinleri, güvenli bir alana taşınma talebinde bulundu.

        İl genelinde iki hafta önce etkili olan kuvvetli yağışın ardından meydana gelen sel, merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki 125 haneli Fındıklı Aksu köyünde, 5 ev ve 2 köprünün yıkılmasına yol açtı, 11 ev kullanılamaz hale geldi.

        Aksu Deresi'nin yatağındaki vadiye kurulu 150 yıllık köyde yaşayanların, süregelen sel korkusu son afetle üst seviyeye ulaştı.

        Muhtar ve ihtiyar heyetiyle toplantı yapan köylüler, yüksek kesimlere taşınma kararı alarak kendilerine arazi tahsis edilmesi taleplerini Düzce Valiliğine bildirdi.

        - "Ortak etüt çalışmaları sonrası köyün yeniden yerleşimi değerlendirilecek"

        Düzce Valisi Cevdet Atay, AA muhabirine, köyde yaşayan vatandaşların yerleşim alanlarının büyük çoğunluğunun dere yatağında olduğunu belirtti.

        Köy sakinlerinin can güvenliklerinin sağlanması amacıyla güvenli bölgeye taşınma taleplerini resmi olarak ilgili müdürlüğe ilettiklerini bildiren Atay, "Kısa vadede taşkın etkilerinin bertarafı için DSİ, İl Özel İdaresi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı iş makineleriyle dere yatağında temizlik çalışmalarına devam edilmektedir." dedi.

        Atay, taşkın yayılımı ve heyelan haritalarının yapımına başlandığına dikkati çekerek, "Devamında AFAD ve DSİ'nin yapacağı ortak etüt çalışmaları sonrası köyün yeniden yerleşimi değerlendirilecektir. Konunun takip süreci hassasiyetle devam etmektedir." diye konuştu.

        - "Köyün yüzde 100'e yakını ayrılma kararı aldı"

        Köyün muhtarı Zekeriya Beyaz, coğrafi yapıdan dolayı afetlerle iç içe olduklarını, 150 yıllık tarihlerinde 20'den fazla sel felaketi yaşadıklarını anlattı.

        Can güvenlikleri olmadığı için artık kesin çözüm olarak köyden taşınmak istediklerini dile getiren Beyaz, Fındıklı Aksu sakinlerinin yüzde 100'e yakınının taşınma yönünde kanaat bildirdiğini aktardı.

        Beyaz, konuyla ilgili müracaatta bulunduklarına değinerek, "Gereken çalışmalar konusunda da bilgi edindik. Yüzde 100'e yakın yaşam alanında risk olduğu kurumlar tarafından tespit edildi. Bu tespitler önümüze gelecek. İnşallah olumlu sonuçla karşılaşırız." diye konuştu.

        - Sel riski yaşayan diğer yerleşim birimlerine örnek olmak istiyorlar

        Gönül rızasıyla aldıkları bu kararın, sel riski bulunan diğer yerleşim birimlerine de örnek olmasını temenni eden Beyaz, çok zor ve bir o kadar da duygusal karar aldıklarını vurguladı.

        Beyaz, atalarının yerleştiği topraklardan çok uzağa gitmek istemediklerine işaret ederek, "Hemen yakınımızda yerleşim alanı oluşturulabilecek araziler var. Bu insanların geçim kaynağı burada. En büyük kaynağımız fındık, fasulye, hayvancılık. Bu insanlar yine geçimini sağlar, herkes için çok iyi örnek olur diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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