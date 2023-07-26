Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Düzce'de çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 12:18
        Düzce'de çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı

        DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Osman Ü. (45) idaresindeki 81 DJ 406 plakalı otomobil ile Murat Z. (25) yönetimindeki 34 YT 5688 plakalı otomobil, Ayazlı Mahallesi Barbaros Kavşağı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza mahalline polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile 34 YT 5688 plakalı otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        Polis memuru komşusunu öldürdü
        Polis memuru komşusunu öldürdü
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        NASA'da elektrik kesintisi: 7 astronotla iletişim kurulamadı!
        NASA'da elektrik kesintisi: 7 astronotla iletişim kurulamadı!
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        İşte büyüleyen değişim!
        İşte büyüleyen değişim!
        Trafik magandaları dehşet saçtı!
        Trafik magandaları dehşet saçtı!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar zirve yapabilir
        Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar zirve yapabilir
        Afganistan'da güzellik salonları kapandı: Binlerce kadın işsiz kaldı
        Afganistan'da güzellik salonları kapandı: Binlerce kadın işsiz kaldı
        Yargıtay’dan personel servisi kararı
        Yargıtay’dan personel servisi kararı
        Obama çiftinin aşçısı gölde ölü bulundu
        Obama çiftinin aşçısı gölde ölü bulundu
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "Uzun zamandır beraberiz"
        "Uzun zamandır beraberiz"

        Benzer Haberler

        Düzce'deki selden etkilenen köyün sakinleri güvenli bir bölgeye taşınmak istiyor
        Düzce'deki selden etkilenen köyün sakinleri güvenli bir bölgeye taşınmak istiyor
        Düzce'de antik kentteki kazı çalışmalarında sona yaklaşılıyor
        Düzce'de antik kentteki kazı çalışmalarında sona yaklaşılıyor
        Düzce'de sıcaktan etkilenen sahipsiz hayvanlar için iş yerlerinin önüne su kapları konuldu
        Düzce'de sıcaktan etkilenen sahipsiz hayvanlar için iş yerlerinin önüne su kapları konuldu
        Düzce'de Şıralık Spor Kampüsü yakın zamanda hizmete açılacak
        Düzce'de Şıralık Spor Kampüsü yakın zamanda hizmete açılacak
        Düzce'de belediye arazisine ekilen buğdayın hasadı yapıldı
        Düzce'de belediye arazisine ekilen buğdayın hasadı yapıldı
        ANALİG Yıldızlar Tekvando Türkiye Birinciliği 1. Grup Müsabakaları, Düzce'de başladı
        ANALİG Yıldızlar Tekvando Türkiye Birinciliği 1. Grup Müsabakaları, Düzce'de başladı