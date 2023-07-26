Düzce'de çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı
DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Osman Ü. (45) idaresindeki 81 DJ 406 plakalı otomobil ile Murat Z. (25) yönetimindeki 34 YT 5688 plakalı otomobil, Ayazlı Mahallesi Barbaros Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza mahalline polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile 34 YT 5688 plakalı otomobildeki 4 kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.