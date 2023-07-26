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        Düzce'den kısa kısa

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 13:16
        Düzce'den kısa kısa

        DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesince düzenlenen organizasyonla 160 çocuğun sünnet operasyonu yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, il genelindeki hastanelerde hazırlanan steril ortamlarda daha önce belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne kayıt yaptıran ailelerin çocukları sünnet edildi.

        Uzmanların gerçekleştirdiği sünnet operasyonlarında 160 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.

        Operasyonların tamamlanmasının ardından 11 Ağustos'ta Erguvan Sosyal Tesisleri'nde ailelerle birlikte etkinlik düzenleneceği öğrenildi.

        - BELMEK yaz dönemi kurslarına kayıtlar başladı

        Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nın (BELMEK) yaz dönemi kayıtları başladı.

        Bu kapsamda açılan el sanatları, el nakışı, tel kırma ve resim kurslarına katılmak isteyenler, BELMEK ofislerinden ya da "0380 514 25 44" numaralı hattan bilgi alıp başvuru yapabilecek.

        - 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi yenileniyor

        İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ve İnşaat Emlak Hizmetleri Sorumlu Müdür Yardımcısı Talha Cebeci, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesinde devam eden onarım, tadilat ve yenileme çalışmalarını inceledi.

        Bakanlıktan gönderilen ödenekle baştan aşağı yenilenen okulda, çatı tamiratı, bina çevresindeki tretuvarların yükseltilerek yenilenmesi, tüm floresan lambaların led aydınlatmaya dönüştürülmesi, iç ve dış cephe boya yapılması gibi çalışmalar yürütülüyor.

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