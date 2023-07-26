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        Düzce'de yoldan çıkarak mezarlığa giren otomobilin sürücüsü yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 13:52
        Düzce'de yoldan çıkarak mezarlığa giren otomobilin sürücüsü yaralandı

        DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kontrolden çıkıp mezarlığa giren otomobilin yaralanan sürücüsü tedavi altına alındı.

        Ayazlı Mahallesi'nde Özlem H'nin (35) kullandığı 06 BUL 989 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan mezarlığa girdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Mezar taşlarına ve bir ağaca vurarak durabilen otomobildeki sürücü, yaralı olarak ambulansa alınıp Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Otomobilin çarptığı 3 mezar ise zarar gördü.

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