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        Düzce'de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 13:28
        Düzce'de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

        DÜZCE (AA) - Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

        Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan olumsuz hava şartları, plaj ve sahillerde risk oluşturdu.

        Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşların denize girmemelerini önemle rica ederiz." uyarısında bulunuldu.

        Söz konusu açıklamanın ardından cankurtaranlar, sahil ve plajlarda alınan güvenlik önlemlerini artırdı.

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