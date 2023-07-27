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        Düzce'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 14:56
        Düzce'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        DÜZCE (AA) - Düzce'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu yaralanan aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        İbrahim Ş. idaresindeki 81 AAR 200 plakalı minibüs, Hamidiye Mahallesi Hamidiye Sokak'taki kavşakta Davut K'nin kullandığı 34 LAZ 80 otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan Davut K, ekiplerin ve çevredekilerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Kazada yaralanan sürücü Davut K. eşi Gülşen, çocukları Saliha ve Betül K, sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bu arada minibüs sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

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