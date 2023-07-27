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        Düzce'de vinçten malzeme indirirken inşaattan düşen işçi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 17:53
        Düzce'de vinçten malzeme indirirken inşaattan düşen işçi öldü

        DÜZCE (AA) - Düzce'de vinçten malzeme indirirken inşaattan düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki inşaatta çalışan Nihat Orhan (55), vince yüklenen malzemeyi indirme esnasında halatların ayağına çarpması sonucu yaklaşık 8 metreden zemine düştü.

        Ağır yaralanan Orhan, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Orhan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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