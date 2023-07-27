Düzce'de vinçten malzeme indirirken inşaattan düşen işçi öldü
DÜZCE (AA) - Düzce'de vinçten malzeme indirirken inşaattan düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki inşaatta çalışan Nihat Orhan (55), vince yüklenen malzemeyi indirme esnasında halatların ayağına çarpması sonucu yaklaşık 8 metreden zemine düştü.
Ağır yaralanan Orhan, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Orhan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.