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        Düzce'de kamyonun kasa kapağının çarptığı kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 00:12
        Düzce'de kamyonun kasa kapağının çarptığı kişi hayatını kaybetti

        DÜZCE (AA) - Düzce'de seyir halindeki kamyonun açılan kasasının yan kapağının çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        Rıdvan Ö. idaresindeki 81 AK 252 plakalı parke taşı yüklü kamyonun kasasının yan kapağı seyir halindeyken açıldı. Kapak, Kazukoğlu Mahallesi 3913. Sokak'taki evinden camiye yürüyen Mehmet S'ye (68) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yaralanan Mehmet S. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Mehmet S'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Öte yandan, kaza sonrası olay yerinden yaya olarak kaçan kamyonun şoförü Rıdvan Ö. polis tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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