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        Düzce'de yaşlı adamın huzurevinde dayak yediği iddiası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 00:15
        Düzce'de yaşlı adamın huzurevinde dayak yediği iddiası

        DÜZCE (AA) - Düzce Valiliği, demans hastası bir kişinin huzurevinde dayak yediği iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yerel basında geçen "Demans hastası yaşlı adam huzurevinde dayak yedi" haberinde bahse konu olayın iki yaşlı arasında yaşanan tartışma sonucu gerçekleştiği belirtildi.

        Düzce Hilmi Çilingir Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde bir hafta önce, A.S isimli alzaymır ve demans rahatsızlığı bulunan yaşlı hastanın diğer yaşlı odalarını gezdiği ve bundan diğer sakinlerin rahatsız olduğu belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Söz konusu yaşlı sabah saatlerinde S.A adlı yaşlının odasına girmiş ve aralarında yaşanan münakaşa sonucunda yaşlı S.A, şiddete maruz kalan A.S'nin elinden bastonu alıp yaşlının vücudunun belli yerlerine vurmuş, yaşanan sürece gece vardiyasında bulunan personel anında müdahale etmiştir. Yaşlının vücudunda oluşan yaralara istinaden kurum aracı ile Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servise götürülmüş, gerekli muayenesi ve tedavisi yapılmış olup yaşlı kuruluşa geri gönderilmiştir. Mesai saatleri içerisinde kuruluş yetkilileri tarafından emniyet birimlerine ve yaşlının vasisine haber verilmiş ve süreç ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır."

        Konu hakkında incelemenin başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Meydana gelen hadisenin ardından taraflar hakkında idari işlem başlatılmıştır. Ayrıca bahsi geçen olayda herhangi bir ihmalin olup olmadığı ile ilgili araştırma, soruşturma yapmak üzere muhakkik görevlendirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

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