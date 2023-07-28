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        Düzce'de bahçelere zarar veren yaban domuzlarına karşı "sürek avı" yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 21:21
        Düzce'de bahçelere zarar veren yaban domuzlarına karşı "sürek avı" yapılacak

        DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde vatandaşların bahçelerine girerek mahsule zarar veren yaban domuzlarına karşı "sürek avı" gerçekleştirileceği bildirildi.

        Gölyaka İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine tarımsal alanlarda incelemeler yapıldığı ve bahçelere yaban domuzunun zarar verdiğinin anlaşıldığı belirtildi.

        Açıklamada, bu kapsamda özellikle Sarıdere köyü ve çevresinde büyük zararlar tespit edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Üreticilerimizin mağdur olmaması sebebiyle 30 Temmuz Pazar günü, 06.00 ile 19.00 saatleri arasında yaban domuzlarına karşı 'sürek avı' yapılacak olup, üreticilerimizin dikkatli olmasını önemle rica ederiz."

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