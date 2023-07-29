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        Anadolu Otoyolu'nda yanan kamyonun sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 19:53
        Anadolu Otoyolu'nda yanan kamyonun sürücüsü yaralandı

        DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde yangın çıkan kamyonun sürücüsü yaralandı, 1 kişi de dumandan etkilendi.

        Hüseyin Ö. idaresindeki 34 YNZ 94 plakalı ev eşyası yüklü kamyon otoyolun Bolu Dağı Kaynaşlı geçişi 1. viyadük mevkiinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak itfaiyeden yardım istedi.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, kamyon kullanılamaz hale geldi.

        Yangını söndürmek isterken vücudunda yanıklar oluşan sürücü ile dumandan etkilenen araçtaki bir kişi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Yangın nedeniyle otoyolun Ankara yönünde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

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