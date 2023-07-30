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        Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 14:18
        Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti

        DÜZCE (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü.

        Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Alparslan Erdem yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı.

        Futbolcular, daha sonra dar alanda kısa pas, top kapma ve pres çalıştı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, koordinasyon ve taktik ağırlıklı çalışmalarla idmanı tamamladı.

        Öte yandan Fatih Karagümrük, yarın saat 16.00'da kamp yaptığı tesislerde MKE Ankaragücü ile hazırlık maçı yapacak.

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