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        Futbol: Hazırlık maçı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 19:07
        Futbol: Hazırlık maçı

        DÜZCE (AA) - Trendyol 1. Lig ekibi Bodrumspor, hazırlık maçında bu sene aynı ligde mücadele edeceği Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon öncesi kamp yapan Bodrumspor ile Kocaelispor, hazırlık maçında karşılaştı.

        Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ve Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, müsabakada takımlarının başında yer aldı.

        İkili mücadelenin yoğun olduğu maçta ilk golü 26. dakikada Pedro Brazao'nun ayağından yeşil-beyazlı takım buldu.

        Yeşil-siyahlı ekip, 45+1. dakikada Cem Ekinci'nin golüyle beraberliği yakaladı, ilk yarı 1-1 tamamlandı.

        Çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında 53. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ile bir gol daha bulan Bodrumspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

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