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        Düzce'de ilaçlama tankında çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 16:24
        Düzce'de ilaçlama tankında çıkan yangın söndürüldü

        DÜZCE (AA) - Düzce'de kullanılmayan ilaçlama tankında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

        Küçük Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinin önündeki ilaçlama tankında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kullanılmadığı öğrenilen ilaçlama tankını saran alevler kısa sürede yanındaki D.Ö'ye ait 14 LE 837 plakalı kamyona sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        İlaçlama tankının tamamen yandığı yangında, kamyonun tekerleri de zarar gördü.

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