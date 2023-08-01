Futbol: Hazırlı maçı
DÜZCE (AA) - Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor, hazırlık maçında Moldova temsilcisi FC Sucleia'yı 1-0 mağlup etti.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Teisleri'nde yeni sezon öncesi kamp yapan yeşil-siyahlı takım, Moldova 1. Lig ekiplerinden FC Sucleia ile hazırlık maçında karşılaştı.
Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.
Kocaelispor, çekişmeli geçen ikinci yarının 65. dakikasında Serhat Taşdemir'in golüyle karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Kocaelispor'un Düzce kampı, 3 Ağustos'ta sona erecek.