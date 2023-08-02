Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 15:12
        Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti

        DÜZCE (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü.

        Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Takım halindeki koşuların ardından futbolcular, daha sonra top kapma, pas, pres ve şut çalıştı.

        Yeşil-siyahlı ekip, ikili mücadele, dayanıklılık ve koordinasyon çalışmalarıyla idmanı tamamladı.

        Kocaelispor'un Düzce kampı yarın sona erecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Sektörden BDDK tepkisi
        Sektörden BDDK tepkisi
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Biri bu adamı durdursun! Yavru kedileri ayağıyla eziyor!
        Biri bu adamı durdursun! Yavru kedileri ayağıyla eziyor!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        İstanbul'da iş merkezinde yangın!
        İstanbul'da iş merkezinde yangın!
        Dünya bir yıllık doğal kaynağını 214 günde tüketti
        Dünya bir yıllık doğal kaynağını 214 günde tüketti
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        Sendika tamam da sözleşme yok
        Sendika tamam da sözleşme yok
        "Bambaşka bir takım"
        "Bambaşka bir takım"
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı

        Benzer Haberler

        "Dünya Düzce Günleri" Semicenk konseriyle başladı
        "Dünya Düzce Günleri" Semicenk konseriyle başladı
        Forklift ile duvar arasına sıkışan işçi öldü
        Forklift ile duvar arasına sıkışan işçi öldü
        Düzce'de forklift ile direk arasında sıkışan işçi öldü
        Düzce'de forklift ile direk arasında sıkışan işçi öldü
        Futbol: Hazırlı maçı
        Futbol: Hazırlı maçı
        Düzce'de ilaçlama tankında çıkan yangın söndürüldü
        Düzce'de ilaçlama tankında çıkan yangın söndürüldü
        Bodrumspor'un Düzce kampı sona erdi
        Bodrumspor'un Düzce kampı sona erdi