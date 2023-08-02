Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti
DÜZCE (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü.
Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Takım halindeki koşuların ardından futbolcular, daha sonra top kapma, pas, pres ve şut çalıştı.
Yeşil-siyahlı ekip, ikili mücadele, dayanıklılık ve koordinasyon çalışmalarıyla idmanı tamamladı.
Kocaelispor'un Düzce kampı yarın sona erecek.