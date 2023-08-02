"Dünya Düzce Günleri" DJ performansı ve Motive konseriyle devam etti
DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen "1-8 Ağustos Dünya Düzce Günleri"nin ikinci gününde Motive ve DJ Uğur sahne aldı.
Kentte 8 gün sürecek Dünya Düzce Günleri'nin ikinci günü Anıt Park Meydanı'nda DJ performansıyla başladı.
Meydanı dolduran kalabalık, DJ Uğur'un yerli ve yabancı parçalardan oluşan hareketli performansına ritim tutarak eşlik etti.
Konseri izleyenler, daha sonra sahne alan rap sanatçısı Motive'nin söylediği şarkılarla eğlendi.
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sahnede sanatçıya çiçek ve plaket takdiminde bulunarak teşekkür etti.
Dünya Düzce Günleri çerçevesinde 8 Ağustos'a kadar Niran Ünsal, Bilal Hancı-Volkan Arslan, Burak King-Tefo Seko, Hüsnü Şenlendirici, Bilal Sonses ve Demet Akalın sahne alacak.