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        Akçakoca'da sıcaktan bunalanlar serinlemek için sahilleri tercih etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 14:56
        Akçakoca'da sıcaktan bunalanlar serinlemek için sahilleri tercih etti

        DÜZCE (AA) - Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da sıcak havadan bunalanlar, sahillere akın etti.

        Mavi bayraklı plajları ve doğayla bütünleşen güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Akçakoca'da sıcak hava nedeniyle denize girerek serinlemek isteyenler plajlarda yoğunluğa neden oldu.

        Yeşil ve mavinin buluştuğu ilçede plajlara gelenler, denize girerek sıcak havanın etkisinden uzaklaştı.

        Denize girmeyenler ise çay bahçeleri ile ilçe merkezinde sahil bandında yer alan asırlık çınar ağaçlarının gölgesinde dinlendi.

        İlçede hava sıcaklığı 31 derece, nem ise yüzde 48 ölçüldü.

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