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        Düzce'de minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 18:00
        Düzce'de minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        DÜZCE (AA) - Düzce'de minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedaviye alındı.

        C.T. idaresindeki 81 HO 1005 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, kuzey çevre yolu Çamköy Kavşak'ta A.P'nin kullandığı 81 EY 524 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki E.R, ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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